Студентка брянского техникума выиграла 1 миллион рублей

Победителями «Большой перемены» также стали также студенты четвертого курса Брянского училища олимпийского резерва Наталья Антонова и Денис Чернов. В финале, который прошел в Нижнем Новгороде, они соревновались в решении заданий, разделенных по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество».

Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока

И зацветут сады Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян

За прививкой в МФЦ В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11