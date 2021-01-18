Студентка из Дятькова едва не заночевала на вокзале из-за отмены льготной маршрутки

Девушка жалуется, что расписание льготных маршруток из Брянска в Дятькова меняется слишком часто и подстроиться под него из-за этого невозможно.

Студентка из Дятьково, которая учится в Брянске, в выходные пожаловалась в местном паблике соцсети ВКонтакте на слишком частую смену графика движения льготных маршруток между областным центром и Дятьково.

Девушка рассказала, что пользуется студенческой льготой на проезд уже четвертый год, учеба у нее заканчивается в 17:00. Во время очередной поездки ей пришлось с билетом на 18:40 бесполезно ждать маршрутку. Сперва объявили, что льготная маршрутка задерживается, затем — что она и вовсе отменяется. Уехать студентке удалось только обычной маршруткой, переплатив за билет. Добраться до Дятьково она смогла только к 20:30.