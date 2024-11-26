Студенты побывали на экскурсии в брянской полиции

Студенты-юристы побывали на экскурсии в брянском УМВД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники регионального Управления МВД России пригласили в гости студентов юридического факультета Брянского кооперативного техникума.
Сначала ребята посетили музей истории органов внутренних дел Брянской области. На экскурсии они узнали о становлении правоохранительной стстемы от петровских времён до наших дней. Студенты посидели в реконструированной партизанской землянке и подержали в руках саблю милиционера довоенных времён. Также они проверить свои знания в истории ОВД, пройдя интерактивную викторину.
Сотрудники кадрового подразделения рассказали студентам о службе в полиции. Также будущие юристы посетили занятия по огневой подготовке в интерактивном тире УМВД и спортивные залы, где полицейские отрабатывают боевые приёмы самбо.
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