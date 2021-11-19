Стюардесса S7 пошутила над Брянским аэропортом (ВИДЕО)

Она записала видео об устаревшем здании, а следом – извинения.
Стюардесса авиакомпании S7 опубликовала в TikTok видео, сделанное в Международном аэропорту Брянск. Следом она поспешила извиниться перед теми, кого, возможно, обидела.
На первой записи девушка выходит из самолета после полета. «Я устраиваюсь стюардессой, чтобы путешествовать по миру. Брянск. На трое суток», – гласит надпись на фоне Брянского аэропорта.
На втором видео девушка позирует в номере. «Я хочу принести свои извинения городу Брянску. Я очень люблю летать в города России и ни в коем случае не хотела оскорбить Брянск. У меня есть друзья и коллеги из Брянска. Поэтому ничего плохого я не имела в виду. Брянск по-своему красив», – говорится в видео.
«Преступление… и наказание…» – отмечает группа аэропорта Брянск.
Здание Брянского аэропорта сдали в эксплуатацию в 1994 году. В июне этого года губернатор Александр Богомаз пообещал построить новый аэровокзал и взлетную полосу. Ближайшее будущее аэропорта Брянск также показал депутат Госдумы Николай Валуев.
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