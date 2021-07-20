Суд подтвердил вину экс-председателя комитета по ЖКХ Брянска в гибели женщин

Игорь Гинькин с вынесенным приговором не согласен.
Брянский областной суд рассмотрел апелляции защитников бывшего председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Игоря Гинькина.
В мае Бежицкий районный суд признал его виновным в халатности, повлекшей смерть трех женщин по неосторожности.
Суд пришел к выводу о том, что Гинькин не предпринял необходимых мер для отлова бездомных собак в Брянске, несмотря на многочисленные жалобы горожан и требования надзорных органов.
В результате три женщины погибли от нападений собак, еще 13 жителей Бежицкого района получили травмы.
Суд приговорил Игорь Гинькин к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. В течение трех лет ему запрещено работать в органах власти.
Комитет по ЖКХ обязали выплатить по 500 тысяч рублей родственникам погибших женщин в качестве компенсации морального вреда.
Сам экс-чиновник, покинувший мэрию перед вынесением приговора Бежицкого суда, свою вину категорически отрицает. Однако Брянский облсуд оставил приговор без изменения.
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