Суд вынес суровые приговоры по делу о коррупции в Брянском УМВД

Полицейских приговорили к длительному заключению и лишили званий.
В Брянске вынесли приговор по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления и бывшего оперуполномоченного УЭБиПК регионального УМВД России.
В 2019 году трое полицейских: и. о. начальника следственного управления УМВД, начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного УМВД и оперуполномоченный УЭБиПК – предложили обвиняемому по уголовному делу избежать наказания за взятку в 5 миллионов рублей.
Как сообщает региональная прокуратура, начальник отдела передал и. о. начальника следственного управления первую часть взятки в размере 2,2 тысячи долларов США. Деньги трое подельников поделили между собой.
Преступление выявили сотрудники ФСБ и Оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Брянской области. Передача взятки происходила под контролем полицейских.
Суд приговорил бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области к девяти с половиной годам, бывшего оперуполномоченному УЭБиПК регионального МВД России – к восьми с половиной годам колонии строгого режима и обязал каждого выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.
Их лишили званий полковника и подполковника соответственно. В течение пяти лет экс-полицейским запрещено работать в правоохранительных органах.
Приговор в силу еще не вступил – осужденные могут его обжаловать.
Дело экс-начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления УМВД региона, который дал показания в отношении своего начальника и сотрудничал со следствием, выделили в отдельное производство. Сейчас он отбывает наказание.
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