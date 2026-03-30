Священник Брянской епархии посетил военных группировки «Север»

2026, 30 марта 18:24

Священник Брянской епархии посетил военных группировки «Север». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил подразделение группировки «Север». Он встретился с участниками специальной военной операции.

Священник привез военным маскировочные сети, теплую одежду, продукты и домашнюю выпечку, а также иконки, молитвословы, крестики, письма и рисунки детей. Иерей совершил церковные таинства и отслужил молебен. С военнослужащими священник поговорил о духовной стойкости.