Свыше 11 км трассы «Украина»-Суземка» отремонтируют по новому нацпроекту в этом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в Суземском районе отремонтируют трассу «Украина»-Суземка». Подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой» приведёт в порядок 11,1 километр дороги.

Рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнят из смеси А16 Вн, используемая на дорогах с высокой интенсивностью движения. Также специлисты укрепят обочины, обустроят переходно-скоростные полосы. Разметку на проезжую часть нанесут термопластиком со световозвращающими элементами и краской.

Ремонт сделают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который пришёл на смену проекту «Безопасные качественные дороги».