ЖКХ

Свыше 5 800 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за выходные

2026, 19 января 16:20
Свыше 5 800 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные дорожники продолжали наводить порядок на улица Брянска. За два дня 31 самосвал вывез более 5800 тонн снега. На проезжую часть рабочие высыпали 180 кубометров песко-соляной смеси.

Утром в понедельник на улицы областного центра выехали 22 КДМ, 33 самосвала, два снегопогрузчика «золотые ручки», 12 фронтальных погрузчиков, девять тракторов, девять грейдеров и два роторных снегоочистителя. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы вручную убирают 120 рабочих.

