Свыше пяти километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе
Свыше пяти километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Комаричском районе. Об этом сообщили региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. 5,4 километра дороги обновила подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой».
Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, обновили остановочные и посадочные площадки, обустроили обочины. Старое барьерное ограждение подрядчик заменил на новое. Для пассажиров автобусов на остановках поставили два новых павильона.
В завершении на трассе поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами.
Трассу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
