Свыше пяти километров трассы привели в порядок в Стародубском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе завершился капитальный ремонт трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки. 5,4 километра дороги привела в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили съезды и обочины. Также на этом участке трассы появилось новое барьерное ограждение и дорожные знаки. В завершении ремонта рабочие нанесли на проезжую часть разметку со светоотражающими элементами.

Региональная автодорога Стародуб-Новые Ивайтёнки входит в опорную сеть дорог. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».