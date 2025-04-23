Свыше пяти тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Брянске в июне. Об этом сообщили в горадминистрации.

В конце мая в Брянске стартует основной период общего государственного экзамена. Сдавать его будет 5 222 девятиклассника. Для проведения экзамена откроют 40 пунктов приёма.