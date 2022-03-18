Схема движения автобусов изменится в Брянске

Организуют и дополнительные маршруты.

В Брянске сегодня изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Это связано с проведением митинга-концерта.

С 12 часов 30 минут и до окончания мероприятия маршруты №1 «Набережная – 5-й микрорайон» и №22 «Микрорайон №10 – Набережная» будут ходить до остановки «Фабрика РТИ». Также автобусы №2 «Фосфоритный завод – Дизельный завод», №6 «Зелёное хозяйство – ул. Олега Кошевого», №11 «Бульвар Щорса – мкрн. Вокзальный», №13 «Мамоново поле – Ковшовка», №37 «Фосфоритный завод – Телецентр» пройдут по новой объездной дороге «Брянск1 – Брянск2».

Кроме того, запустят дополнительные рейсы.

С полудня пять автобусов будут ходить по укороченному маршруту «ж/д вокзал Брянск-1 – Набережная». А после окончания митинга дополнительные рейсы пойдут по маршрутам:

— «Набережная – Фосфоритный завод» — два автобуса;

— «Набережная — Бульвар Щорса» — три автобуса;

— «Набережная – Телецентр» — два автобуса;

— «Набережная – Мясокомбинат» — три автобуса.

Напомним, что по нескольким улицам запрещено движение транспорта до 15 часов 30 минут.