Митинг прошёл у мемориала «Вечный огонь» в Брянске

Митинг в честь Дня защитников Отечества прошёл у мемориала «Вечный огонь» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

У мемориала «Вечный огонь» в областном центре прошёл митинг. Он открыл месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённый Дню защитника Отечества.

В мероприятии участвовали глава Фокинского района Александр Гаврилов, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники фашистских концлагерей, студенты и жители Фокинского района. Они почтили память погибших Героев и возложили цветы к мемориалу.

В период месячника оборонно-массовой и спортивной работы в областном центре пройдёт мероприятия с участием молодёжи, ветеранов и общественников.