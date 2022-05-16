Таинственный медальон из Брянска нашли в старом доме в Амурской области

Жители Шимановска разыскивают его владелицу.

Жители Шимановска при разборе старого дома нашли медальон. Это памятная чеканка, которая была выдана ребенку, рожденному в Брянске, сообщает «Amur.Life».

«Разбирали наш старый дом в Крестьянском поселке на улице Некрасова, потому что рядом строим новый. Старый был построен для переселенцев, наверное, послевоенного времени. Сняли пол, и что-то заблестело. Думали, обычная монета, такая белого металла. Присмотрелись –на ней гравировка: «Надежда Лашина 2/II/1969» и еще «Брянск», – рассказала жительница Шимановска Татьяна Бегларян.

На обратной стороне медальона – профили зданий и надпись: «Рожденному в городе партизанской славы».

Медальон имеет признаки массового выпуска: четкую чеканку и хорошо отлитый профиль. Вероятно, такие выдавали в 60-х в роддомах или ЗАГСах Брянска.

Кто такая Надежда Лашина, нынешним владельцам дома неизвестно. Они переехали в него в 80-х годах и не знают, кто тут жил раньше.

«Мы провели настоящее расследование: расспросили соседей, подняли домовую книгу, но первые жильцы в ней не указаны. Мы решили продолжить поиски через соцсети и СМИ, обратились в ПСО «Гром». Сейчас Надежде Лашиной должно быть 53 года. Думаем, если она живет в Амурской области, сама или ее родственники прочитают эту информацию. Мы хотим вернуть им медальон, потому что это личная память», – отметила Татьяна Бегларян.