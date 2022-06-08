Танк Т-34 в Фокинском районе Брянска покрасили

На боевую машину вернули Знамя Победы.

В Фокинской районе Брянска обновили памятник воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта – легендарный танк Т-34.

Танк почистили, покрасили при помощи автовышки, после чего на боевую машину вернули Знамя Победы, которое на нее впервые установили в мае этого года в преддверии Дня Победы.

Памятник установили по инициативе и на средства предприятий и общественных организаций на въезде в Фокинский район в 1967 году.

В 2017 году постамент, на котором установлен танк, впервые облицевали гранитом. В 2020 году при финансовой поддержке АО «Транснефть-Дружба» благоустроили прилегающую к памятнику территорию и провели освещение.