Точечный ремонт брянских дорог продолжается и зимой

За новогодние праздники брянские дорожники выполнили больше ремонтных работ, чем в декабре.

Брянские дорожники в зимних условиях продолжают точечный ремонт городских дорог, коиорый начали еще в декабре, когда на магистралях города стали образовываться дефекты из-за перепада температур.

Как сообщает мэрия, не стали препятствием работам и затяжные новогодние праздники. За каникулы дорожники выполнили ремонт на 320 кв. метрах полотна. Для сравнения: за весь декабрь они выполнили работы на 240 м. кв.

В праздники работы велись на проспекте Станке Димитрова, улицах Красноармейской, Крахмалёва, Покровская Гора, Камозина, Ульянова, Брянской Пролетарской дивизии, Карла Либкнехта, Нахимова, Флотской, Бурова, Куйбышева, Речной, Пушкина, Шолохова и других.

Для работы в холода брянские дорожники используют рециклер с холодным асфальтобетоном и специальную органоминеральную смесь, которые можно применять при температурах ниже нуля.