«Точку роста» открыли в Локотской школе №3

Центр образования «Точка роста» торжественно открыли в школе №3 в посёлке Локоть.

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования». Локотской школе №3 он состоит из двух кабинетов. В одном находится химико-биологическая лаборатория, а в другом – физико-технологическая. Теперь школьники смогут углублённо изучать физику, химию и биологию.

Новое современное оборудование педагоги будут использовать в общеобразовательных программах, а также для дополнительных углублённых занятиях.