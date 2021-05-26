«Тощий» бетон используют при строительстве дороги Брянск I – Брянск II

Такую технологию в областном центре применяют впервые.

При строительстве дороги Брянск I – Брянск II впервые в областном центре используют «тощий» бетон.

Как сообщает городская администрация, эту технологию, наряду с традиционными, применяют для укрепления и большей долговечности будущей дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Отметим, что в «тощем» бетоне уменьшены пропорции цемента и воды и увеличено содержание наполнителя: щебня или гравия. Его использование позволяет существенно экономить цемент – самый дорогой компонент бетонной смеси. В числе недостатков «тощего» бетона – пониженная прочность и склонность к образованию трещин.