Тотальный диктант в Брянске пройдет 10 апреля

У организаторов мероприятия «грандиозные планы».

10 апреля в Брянске пройдет Тотальный диктант.

«В этом году у нас грандиозные планы, и мы намерены их осуществить», – сообщают организаторы диктанта.

Для тех, кто хочет участвовать в Тотальном диктанте, но не уверен в своих силах, с февраля в рамках видеоконференций проходят бесплатные уроки. Их проводит председатель филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.