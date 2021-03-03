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Тотальный диктант в Брянске пройдет 10 апреля

2021, 03 марта 09:00 Общество
Тотальный диктант в Брянске пройдет 10 апреля
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У организаторов мероприятия «грандиозные планы».

10 апреля в Брянске пройдет Тотальный диктант.

«В этом году у нас грандиозные планы, и мы намерены их осуществить», – сообщают организаторы диктанта.

Для тех, кто хочет участвовать в Тотальном диктанте, но не уверен в своих силах, с февраля в рамках видеоконференций проходят бесплатные уроки. Их проводит председатель филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов.

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