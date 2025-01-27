Традиционный свадебный обряд реконструировали в Трубчевске в рамках проекта «Старины живая нить». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Трубчевском Центре культуры и отдыха прошла реконструкция традиционного свадебного обряда. Мероприятие посетили жители города, заместитель главы администрации Трубчевского района Анна Рыжикова, начальник культуры, физической культуры и архивного дела Трубчевского муниципального района Наиаль Самошкина.
В рамках проекта «Старины живая нить» шесть месяцев шла подготовительная работа. По деревням Трубчевского района организаторы собирали информацию от жительниц. Женщины рассказывали о том, как они жили и выходили замуж, пели песни. Участницы фольклорного ансамбля «Прялица» разучивали свадебные песни. Участники проекта шили костюмы и головные уборы, собирали реквизит. Вместе с директором школы Михаилом Фроленковым составлялся сценарий. Также участвовали в постановке ансамбль русских народных шумовых инструментов «Забава» и гармонист Николай Глухов.
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