Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар обновят в 2026 году по нацпроекту

2026, 20 марта 12:45
Трассу  «Брянск – Новозыбков» – Погар обновят в 2026 году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 год вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Погар в Погарском районе. Дорога является дублёром федеральной трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

Подрядная организация ООО «Погарагродорстрой» обновит  3,5 километра магистрали.  специалисты обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, освещение, нанесут новую термопластиковую разметку и поставят знаки. 

