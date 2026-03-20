Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар обновят в 2026 году по нацпроекту

2026, 20 марта 12:45

Трассу «Брянск – Новозыбков» – Погар обновят в 2026 году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 год вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Погар в Погарском районе. Дорога является дублёром федеральной трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

Подрядная организация ООО «Погарагродорстрой» обновит 3,5 километра магистрали. специалисты обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, освещение, нанесут новую термопластиковую разметку и поставят знаки.