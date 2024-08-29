Трассу «Погар-Стародуб» приведут в порядок за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Погарском районе и Стародубском муниципальном округе идёт капремонт трассы «Погар-Стародуб». Подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приведёт в порядок несколько участков, протяженностью свыше десяти километров.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и отремонтируют съезды. В завершении на проезжую часть рабочие нанесут дорожную разметку.

Ремонт рассчитан на два года. Его сделают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».