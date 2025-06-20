Трассу в Трубчевском районе реконструируют по федеральной программе

Трассу Яковск-Копылин в Трубчевском районе реконструируют по федеральной программе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Трубчевском районе идёт реконструкция трассы Яковск-Копылин. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» модернизирует более трёх километров дороги.

Специалисты разобрали старое покрытие. Они укладывают слои из песка и щебня в основание новой дороги. Также на трассе отремонтируют водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге. Затем рабочие уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. На дороге заменят знаки и нанесут разметку термопластиком.

Дорога ведет к крупному сельхозпредприятию. Ремонт делают по федеральной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». работы планируют завершить в октябре.