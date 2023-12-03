Траурная церемония прошла в Брянске

Траурная церемония в День Неизвестного Солдата прошла на кладбище в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

3 декабря в России — День Неизвестного Солдата. На Центральном кладбище Советского района Брянска прошла траурная церемония около Могилы Неизвестного Солдата.

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, депутаты, представители правоохранительного блока, общественных организаций возложили к мемориалу цветы. Память героев они почтили минутой молчания.

«И пусть не все имена Героев известны, мы помним и чтим каждого, и делаем все возможное, чтобы сохранить историю, передать ее потомкам», — отметил Валентин Суббота.