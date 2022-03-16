Три брянские библиотеки объединят

Изменения внесли в региональный закон «О библиотечном деле».

Три брянских библиотеки объединят. Такое решение приняли на комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.

Депутаты поддержали изменения в закон «О библиотечном деле в Брянской области». Брянская областная детская библиотека и Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих станут филиалами Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

Это также связано с наделением отдельных муниципальных образований региона статусом муниципального округа.