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Три брянских тренера стали новосёлами перед Новым годом

2023, 27 декабря 11:00 Общество
Три брянских тренера стали новосёлами перед Новым годом
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Три брянских тренера перед Новым годом получили квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации чествовали спортсменов и тренеров. Ключевым событием стало вручение ключей от квартир. 

Собственное жильё  в преддверии Нового года получили тренер по лёгкой атлетике Ирина Сидоренко, тренер по спортивной гимнастике Евгений Шаныкин и тренер по хоккею Андрей Вахрушев. Все они обучают ребят в спортивной школе Брянского городского спортивного комбината «Спартак». 

«Интерес к легкой атлетике у меня появился еще в школе. Посмотрев, как занимается с детьми мой тренер, меня это очень заинтересовало. Я поняла, что хочу связать свою жизнь с этой профессией. Тренерская работа мне не мешает самой заниматься и выступать на соревнованиях. Я делюсь мастерством с ребятами, а они помогают мне готовиться к будущим стартам», — рассказала Ирина Сидоренко.

Кроме того, почётные грамоты Министерства спорта Российской Федерации вручили замдиректора спортивной школы «Торпедо» Артёму Кузину и тренеру спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Игорю Харланову.  Ещё восемь тренеров и руководителей спортучреждений получили Благодарности Министерства спорта России.

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