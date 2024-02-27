Три километра Московского проспекта отремонтируют в Брянске

В этом году специалисты отремонтируют три километра проспекта Московский в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

В план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл Московский проспект в областном центре. Подрядчик «Брянскавтодор» приведёт в порядок трёхкилометровый участок от кольца мясокомбината до путепровода. Специалисты заменят асфальт на 75 тыс квадратных метрах дороги.

Из-за большегрузов на этом участке образовалась колея. Специалисты приняли решение в основание средней полосы под асфальт положить 18-сантиметровый слой бетона. Это позволит укрепить проезжую часть.

Также подрядчик отремонтирует тротуары, поставит пешеходное ограждение и восстановит остановку общественного транспорта возле поликлиники №5, расширив подъездной карман.

Капитальный ремонт Московского проспекта планируют начать в апреле.