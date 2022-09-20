Три котельных не запущены в Брянске

В Брянске не запустили три котельных из 340.

Неделю назад в областном центре стартовал отопительный сезон. Из 340 котельных запущены 337.

При запуске котельной по улице Станке Димитрова, 72 вышло из строя насосное оборудование. Его уже купили и коммунальщики планируют завершить ремонт до конца дня.

Котельная по улице 2-я Почепская, 36А отапливает два общежития и федеральное ведомство. Сейчас идёт процедура её передачи из муниципальной собственности в ведение «Брянсккоммунэнерго».

Также тепло не подает ведомственная котельная на улице Олега Кошевого, 23А. С собственником работает прокуратура.