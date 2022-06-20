Три новые Lada Niva Travel получили Комаричская и Климовская больницы

На машинах будут доставлять врачей и доставлять лекарства пациентам.

Три новых автомобиля Lada Niva Travel получили Комаричская и Климовская центральные районные больницы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В Комаричскую больницу поступил один автомобиль. На нём доставляют жителей в медучреждения и врачей к пациентам. Также на машине возит лекарства и биоматериалы на исследования в лабораторию.

Ещё две «Нивы» приписаны к поликлинике Климовской ЦРБ. Участковые врачи-терапевты добираются на них в амбулатории и ФАПы. Также жителей сел будут возить к месту дислокации выездного флюорографа.