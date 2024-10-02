Три новых улицы строят в микрорайоне на улице Флотской Брянска по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянске идёт создание улично-дорожной сети в микрорайоне по улице Флотской. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» в настоящее время строит три улицы: имени братьев Ткачёвых, имени Алексея Толстого и имени Татьяны Николаевой.

На одном участке улицы Ткачёвых рабочие уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия и сделали наружное электроосвещение. Там делают тротуары.

А на другом отрезке улицы Ткачёвых вдоль реки Десны специалисты занимаются отсыпкой грунта для основания будущей дороги.

На участке улицы Толстого строят тротуары.

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».