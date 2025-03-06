Три территории в Брянске войдут в голосование за благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 21 апреля по 12 июня 2025 года пройдёт всероссийское голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена. Районные администрации предложили общественные пространства для модернизации.

В Бежицком районе хотят обустроить бульвар с розарием по улице Комсомольской. В Фокинском обновления требует парк у озера в посёлке Белые Берега. В Володарском районе в голосовнаие войдёт парк «Олимпийский» у ДК БФЗ, а в Советском — сквер «Комсомольский» по улице Пересвета.