Три тренера получат квартиры в Брянске
Три тренера городских спортучреждений получат квартиры в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
До конца года администрация купит квартиры для трёх преподавателей муниципальных спортивных учреждений. Новоселье ждёт тренеров по спортивной гимнастике Евгения Шаныкина, по хоккею Андрея Вахрушева и по легкой атлетике Ирину Сидоренко. На покупку предусмотрено 11,5 млн рублей.
Жильем наставников будущих чемпионов обеспечивают по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».
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