Трое брянских профессоров получили звания заслуженных ученых

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В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» в Брянской области выполнил основной государственный контракт по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Работы проводились в течение трех лет. Только в текущем году к Сети подключили 346 социально значимых объектов (СЗО[1]) в 23 районах Брянщины. Для этого специалисты цифрового провайдера проложили около 450 километров волоконно-оптических линий связи.

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провел заседание комиссии, в рамках которого состоялись переговоры с представителями профсоюзных организаций по вопросам разработки и заключения Коллективного договора.