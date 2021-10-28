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Трое брянских профессоров получили звания заслуженных ученых

2021, 28 октября 08:00 Общество
Трое брянских профессоров получили звания заслуженных ученых
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Об этом сообщает горсовет.

Трое брянских деятелей науки получили почетные звания.

Как стало известно на очередном заседании Брянского горсовета, звания «Заслуженный ученый Брянской области» присвоили кандидату технических наук, профессору кафедры «Строительное производство» БГИТУ Сергею Ахременко; доктору исторических наук, профессору, директору института экономики, истории и права БГУ имени академика Петровского Сергею Михальченко и профессору кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» БГТУ Александру Хандожко.

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