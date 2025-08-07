Город32

Трое жителей Брянщины удостоены государственных наград от Президента России

2025, 07 августа 17:45 Общество
Трое жителей Брянщины удостоены государственных наград от Президента России
Трое жителей Брянщины удостоены государственных наград от Президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент России Владимир Путина подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу сотрудников государственного казенного учреждения Брянска «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Главный инженер обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Троебортное Александр Карпичко и главный инженер обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи Анатолий Рыльков награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получила бывшая руководитель брянского Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

