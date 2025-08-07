Трое жителей Брянщины удостоены государственных наград от Президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент России Владимир Путина подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу сотрудников государственного казенного учреждения Брянска «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Главный инженер обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Троебортное Александр Карпичко и главный инженер обособленного отделения на автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи Анатолий Рыльков награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получила бывшая руководитель брянского Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,