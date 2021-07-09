Троих жителей Рогнединского района осудят за кражу

Двое мужчин и девушка обвиняются в краже металлических конструкций, сумма которых выше 16 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, 16 апреля 2021 года трое жителей Рогнединского района обокрали мужчину, забрали из его сараев метизы. Похищенное имущество они поделили между собой.

Воришек сотрудники правоохранительных органов задержали, украденное вернули потерпевшему.

За кражу, совершенной группой лиц, им грозит до 5 лет лишения свободы.