Тротуары к новой школе строят в Брянске

Тротуары к школе в новом микрорайоне асфальтируют в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» продолжает строить проезды от улицы Романа Брянского к школе № 72 в Советском районе областного центра. Рабочие асфальтируют тротуары и проезжую часть новой дороги.