Трубу отопления в многоэтажке Брянска починили коммунальщики
Аварию на трубопроводе в многоэтажке Брянска коммунальщики устранил за сутки. Об этом сообщили в городской администрации.
Коммунальщики полностью устранили прорыв трубы отопления в многоэтажке на улице 3-го Июля в Брянске. Ликвидировали аварию специалисты «Брянсккоммунэнерго». Они заменили восемь метров трубопровода, четыре отвода и шесть фланцев, а также поставили две запорные арматуры.
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