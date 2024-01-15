Трубу отопления в многоэтажке Брянска починили коммунальщики

Аварию на трубопроводе в многоэтажке Брянска коммунальщики устранил за сутки. Об этом сообщили в городской администрации.

Коммунальщики полностью устранили прорыв трубы отопления в многоэтажке на улице 3-го Июля в Брянске. Ликвидировали аварию специалисты «Брянсккоммунэнерго». Они заменили восемь метров трубопровода, четыре отвода и шесть фланцев, а также поставили две запорные арматуры.