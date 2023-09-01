Трубы в детском саду №144 Брянска отремонтировали за ночь

В детском саду №144 Брянска, где затопило подвал, рабочие отремонтировали трубы за ночь. Об этом сообщили в городской администрации.
Детский сад №144 в Фокинском районе откроется уже в будущий понедельник. Сотрудники городского водоканала и коммунальные службы фактически за ночь проложили новые инженерные сети. Четыре единицы техники и две бригады рабочих справились с задачей к утру, а не за неделю, как обещали ранее.
Напомним, в детском саду №144 Фокинского района произошла авария. В здании прорвало трубу и вода затопила подвал.
«Хочу поблагодарить сотрудников городского управления образования и жилищно-коммунального хозяйства. Отдельное спасибо работникам Брянского городского водоканала. Благодаря их действиям, дети уже в понедельник вернутся в родной детский сад. Сейчас в подвале идет санитарная обработка помещения. Нужно время, чтобы помещение просохло. После выходных детский сад будет открыт» , — сказал вице-мэр Сергей Антошин.
01.09.2023 14:32
Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск
Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.
30.08.2023 13:20
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
30.08.2023 13:19
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
30.08.2023 13:18
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее