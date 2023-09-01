Трубы в детском саду №144 Брянска отремонтировали за ночь

В детском саду №144 Брянска, где затопило подвал, рабочие отремонтировали трубы за ночь. Об этом сообщили в городской администрации.

Детский сад №144 в Фокинском районе откроется уже в будущий понедельник. Сотрудники городского водоканала и коммунальные службы фактически за ночь проложили новые инженерные сети. Четыре единицы техники и две бригады рабочих справились с задачей к утру, а не за неделю, как обещали ранее.

Напомним, в детском саду №144 Фокинского района произошла авария. В здании прорвало трубу и вода затопила подвал.

«Хочу поблагодарить сотрудников городского управления образования и жилищно-коммунального хозяйства. Отдельное спасибо работникам Брянского городского водоканала. Благодаря их действиям, дети уже в понедельник вернутся в родной детский сад. Сейчас в подвале идет санитарная обработка помещения. Нужно время, чтобы помещение просохло. После выходных детский сад будет открыт» , — сказал вице-мэр Сергей Антошин.