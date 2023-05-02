Туалет в Центральном парке Брянска будет бесплатным в праздники

Новый туалет в Центральном парке областного центра будет бесплатным в праздничные дни. Об этом сообщили в сообществе Городского объединения парков культуры и отдыха Брянска.

В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска новый туалет для посетителей заработал в тестовом режиме 1 мая. Специалисты проверяли работоспособность всех систем и механизмов, а также возможность его работы в платном и бесплатном режимах.

А с 2 мая туалет работает в штатном режиме. В праздничные дни его посещение будет бесплатным, уточнили в учреждении.