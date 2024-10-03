Туристы спасли черепаху в брянском заповеднике

Туристы спасли из западни черепаху в заповеднике «Брянский лес». Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Из-за длительной засухи обмелели мелкие водоемы на территории заповедника «Брянский лес». На центральной усадьбе туристы заметили, что на месте пересохшего ручья в западню попала черепаха. Она не могла выбраться из бетонного короба плотины.

С помощью сотрудников заповедника болотную черепаху спасли и отправили в водоём.

За 10 лет из разных районов Брянщины привезли и выпустили в пруд на центральной усадьбе не менее 12 болотных черепах, уточнили в заповеднике.