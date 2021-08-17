У брянца изъяли более 1200 литров алкоголя

Спиртосодержащая продукция была предназначена для незаконной продажи.

35-летний житель Брянска занимался продажей алкоголя. Запасы он хранил в доме и гараже в Володарском районе.

С покупателями сбытчик договаривался заранее, товар привозил в назначенное место.

У брянца в гараже и доме при обыске нашли и изъяли 1230 литров алкоголя, на общую сумму более 681 тысячи рублей.

Эксперты установили, что содержимое конфискованных бутылок – это пищевой спирт крепостью 94%.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Теперь он понесет наказание: штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей и тюрьма на срок до шести лет или принудительные работы на срок до пяти лет.