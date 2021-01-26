У брянцев появилась возможность проконсультироваться с врачами онлайн

В Брянске начал работу проект «Облако здоровья».

Как сообщает пресс-служба мэрии Брянска, проект реализуется на президентские гранты и ориентирован на оказание медицинской помощи россиянам, включая брянцев, которые лишились ее из-за пандемии коронавируса.

Жители Брянска, страдающие хроническими заболеваниями, с помощью проекта могут получить бесплатные удаленные консультации врачей-специалистов соответствующего профиля. Для этого нужно зарегистрироваться на телемедицинском сервисе «Облако здоровья».

После обработки персональных данных брянцам назначат дату и время онлайн-консультации. По ее итогам пациента могут пригласить на очный прием, скорректировать лечение, определить, есть ои показания к операции, назначить госпитализацию в федеральное медицинское учреждение, если в этом есть надобность.