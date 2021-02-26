У брянского автобуса №2 с завтрашнего дня изменится расписание

По вечерам выходных по маршруту назначили дополнительный рейс.

С 27 февраля у автобуса №2 в Брянске изменится график движения по выходным.

Городские власти решили по субботам и воскресеньям решили назначить ему допоолнительный рейс от дизельного завода, чтобы работники ТРЦ «Аэропарк» могли добраться на нем в Бежицу.

Меняется и время отправления первого утреннего рейса — не в 7:35, а в 6:56.

Автобус №2 следует от дизельного завода до Бежицкого хлебокомбината через автовокзал, памятник летчикам, ТРЦ «Аэропарк» и улицу Куйбышева.