У брянского мемориального комплекса разрушился мост

Деревянный мост разрушился около мемориального комплекса под Брянском. Об этом рассказали в управление жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

На территории мемориального комплекса «Базовая стоянка партизанского отряда имени Александра Ивановича Виноградова» разрушился мост через ручей. Как отметили в городском управлении ЖКХ, деревянную конструкция не пощадило время и зимний паводок.

Будут ли восстанавливать мост около мемориального комплекса, в ведомстве не уточнили.