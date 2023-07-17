У брянского пруда прошла экологическая акция

В Фокинском районе около Ковшовского пруда прошла акция «Чистый берег». Об этом сообщили в городской администрации.

Сотрудники Фокинской администрация, компании «Технологии коммуникации» и городского дорожного управления провели экологическую акцию «Чистый берег». Они привели в порядок прибрежную зону Ковшовского пруда. 20 человек убрали мусор на территории в шесть тысяч квадратных метров.

«Экологическая акция «Чистый берег» проводится с целью наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоёмов, создания условий для комфортного отдыха. Своим примером мы вновь показали нерадивым гражданам, засоряющим мусором планету, как бережно нужно относиться к уголкам природы», — отметил глава Фокинского района Александр Гаврилов.