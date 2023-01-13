У брянского управления Почты России – новый руководитель

Руководитель сменился у Брянского управления Почты России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Татьяна Семчук возглавила Брянское управление Почты России. Она сменила на этой должности Валентину Кочергину, которая занимала её 20 лет.

Татьяна Семчук закончила Финансово-экономический институт в Брянске и Московский психолого-социальный институт по специальности «Юриспруденция».

На Почте России она начала работать в 1994 году в должности бухгалтера районного узла в городе Почепе. С 2019 года она была заместителем директора по операционному управлению УФПС Брянской области. Татьяна Семчук имеет много наград и высокое профессиональное звание «Мастер связи», отметили в компании.

Одна из приоритетных задач в работе нового руководителя – повышение доступности почтовых услуг в деревнях и сёлах региона.

А накануне руководитель сменился и в главном офисе компании. Гендиректором Почты России стал Михаил Волков.