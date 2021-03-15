У брянской городской поликлинике № 1 появится бассейн

В этом году областной бюджет выделит поликлинике почти 100 млн рублей.

Главврач брянской городской поликлиники №1 Ирина Агафонова на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области рассказала о планах по ремонту поликлиники.

В 2020 году поликлиника с подачи губернатора Александра Богомаза вошла в региональную программу капремонта и модернизации медицинских учреждений. Ей выделили 195 млн рублей на ремонт и переоснащение, а на работы, которые запланированы на 2021 год, выделят еще 98 млн. Эти деньги пойдут на продолжение ремонта корпусов.

В планах на 2021 год также благоустройство территории у корпуса №3 поликлиники и содаение единого пространства вокруг нее и строящегося рядом оздоровительного комплекса с бассейном.