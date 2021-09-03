У ДК Кравцова в Брянске пройдет Толстовский бал

В Брянской области почтут память Алексея Константиновича Толстого.

4 сентября в Брянской области отметят День поэзии, посвященный памяти и творчеству Алексея Константиновича Толстого.

Историко-патриотический коллектив «Пересвет», литературный клуб «Белые ночи» и коллектив «Эстрадная песня» организуют музыкально-литературный бал, посвященный творчеству великого русского писателя, поэта и драматурга. Он начнется в 16.00 4 сентября на площади у городского дворца культуры имени Кравцова по улице Профсоюзов.

В программе прозвучат стихи и романсы на стихи поэта. Зрители узнают интересные факты из биографии Алексея Константиновича Толстого и смогут потанцевать на балу второй половины XIX века.