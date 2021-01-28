У президента похвалили Брянщину за обеспечение транспортной доступности

На Брянщине за последние пять лет посроили и отремонтировали 2 376 км дорог.

На днях президент России Владимир Путин участововал в открытии кольцевой развязки в ближайшем Подмосковье, построенной в рамках нацпроекта по созданию безопасных и качественных дорог. В этом контекте у главы государства обсудили ситуацию с дорожным строительством в стране и отметили Брянскую область как регион, где эффективно обновляется транспортная инфраструктура. В частности. за последние годы ряд реализованных проектов позволил улучшить сообщение внутри районов Брянска и между ними, и эта работа продолжается.

Создание кольцевых развязок в Брянске и области стало предметом особого внимания как эффективный способ разгрузить трансопртные потоки. Не остаются за скобками также безопасность движения и увеличение пропускной способности дорог. В чатсности. в прошлом году была построена развязка на Советской улице Брянска и сформировано кольцо на перекрестке с Объездной и Крахмалева, что позволило водителям ехать по многополосной трассе с разъездами на улицу Флотскую, в том числе выездом на Литейную и в обход города.

По информации, правительства Брянской области, за последние пять лет в регионе построено и отремонтировано 2 376 км дорог, в том числе 139,944 км по программе устойчивого развития сельских территорий. В числе самых масштабныз проектов можно выделить реконструкцию путепровода у вокзала «Брянск-1» и строительство трех мостов — Первомайского, Литейного и в Жуковке.